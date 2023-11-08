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Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні знову подовжено: на який термін

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні знову подовжено: на який термін

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні знову подовжено

Верховна Рада проголосувала за подовження дії воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів.

Після чергового подовження воєнний стан та мобілізація в Україні триватимуть до 14 лютого 2024 року.

Про це 8 листопада повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, "за" проголосували 329 народних депутатів.

Зазначимо, що від 24 лютого 2022 року воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні подовжено вже вдев'яте.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний анонсував підсилення мобілізації. У статті для видання The Economist він заявив про необхідність розширити категорії громадян, які можуть бути призвані. Водночас західні партнери закликають мобілізувати більше молоді.

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Дата публікації
Перегляди
1072
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