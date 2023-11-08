Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні знову подовжено: на який термін

Верховна Рада проголосувала за подовження дії воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів.
Після чергового подовження воєнний стан та мобілізація в Україні триватимуть до 14 лютого 2024 року.
Про це 8 листопада повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, "за" проголосували 329 народних депутатів.
Зазначимо, що від 24 лютого 2022 року воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні подовжено вже вдев'яте.
Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний анонсував підсилення мобілізації. У статті для видання The Economist він заявив про необхідність розширити категорії громадян, які можуть бути призвані. Водночас західні партнери закликають мобілізувати більше молоді.
Читайте також:
- Фіксований термін мобілізації замість “квитка в один кінець”: командир українських штурмовиків зважив “за” та “проти”
- Мобілізація в Україні: чи можуть призивати чоловіків до 25 років, які не служили, – юрист назвав нюанси
- Мобілізація в Україні: експерт спрогнозував, які зміни можливі найближчим часом