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Воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені: Зеленський вніс до ВР відповідні документи

Воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені: Зеленський вніс до ВР відповідні документи

Володимир Зеленський

Воєнний стан та мобілізацію в нашій державі продовжать з 14 травня ще на 90 діб.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

Про це йдеться у відповідних законопроєктах.

Як стало відомо згідно з документами, воєнний стан та мобілізацію в нашій державі продовжать з 14 травня ще на 90 діб - відповідно до 11 серпня цього року. Документи вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що РФ оголосила у розшук Зеленського, Порошенка і Павлюка.

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