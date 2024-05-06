Воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені: Зеленський вніс до ВР відповідні документи

Воєнний стан та мобілізацію в нашій державі продовжать з 14 травня ще на 90 діб.
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.
Про це йдеться у відповідних законопроєктах.
Як стало відомо згідно з документами, воєнний стан та мобілізацію в нашій державі продовжать з 14 травня ще на 90 діб - відповідно до 11 серпня цього року. Документи вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що РФ оголосила у розшук Зеленського, Порошенка і Павлюка.
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