Воєнний стан та мобілізацію в Україні буде подовжено: на який термін

Дію воєнного стану буде подовжено ще на 90 днів.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Відповідно до законопроєктів, загальну мобілізацію та воєнний стан мають подовжити ще на 90 днів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна подовжує воєнний стан і мобілізацію втринадцяте поспіль.

Нагадаємо, воєнний стан було запроваджено в Україні ще від 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Йдеться про особливий правовий режим, що запроваджується в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Утім, воєнний стан не слід плутати зі станом війни. Регламентація "воєнного стану" визначається національним законодавством, тоді як "стан війни" регулюється міжнародним правом. Оголошення війни, відповідно до міжнародного права, відбувається шляхом звернення до власного народу або уряду держави-супротивника, світової спільноти тощо.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.