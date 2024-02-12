Воєнний стан та мобілізацію в Україні подовжено: до якого числа та місяця

В Україні вдесяте подовжують дії воєнного стану та загальної мобілізації.

У понеділок, 12 лютого, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про подовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це йдеться у законопроєктах №10456 та №10457 на сайті парламенту.

Відповідно до тексту документів, воєнний стан і мобілізацію продовжено на 90 днів, тобто до 13 травня 2024 року.

Як зазначається на сайті Верховної Ради, 6 лютого закони були направлено президенту України, а 12 лютого вони були повернуті із підписом глави держави.

Варто додати, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ вдесяте подовжують дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив ТЦК та СП працювати цілодобово під час дії воєнного стану.

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