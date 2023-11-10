Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжено: Зеленський підписав закони

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою закони №10211 та №10212 щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

Про це у п’ятницю, 10 листопада, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Після чергового подовження воєнний стан та мобілізація в Україні триватимуть до 14 лютого 2024 року.

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Раніше Верховна Рада проголосувала за подовження дії воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. Від 24 лютого 2022 року воєнний стан і мобілізацію в Україні подовжено вже вдев'яте.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики в Україні до 2028 року, що визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у галузі оборони впродовж наступних 5 років – як під час дії воєнного стану, так і у мирний час.

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