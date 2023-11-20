Воєнний стан в Україні: хто може звільнитися з військової служби

Існують чотири умови, які дозволяють звільнитися з військової служби під час дії воєнного стану.

В Україні діють воєнний стан та триває мобілізація, однак навіть у цей час військові можуть звільнитися зі служби, якщо на це є певні підстави.

За яких умов можна звільнитися з ЗСУ – пояснив юрист Андрій Лавренюк.

Звільнитися з ЗСУ під час воєнного стану – умови

Закон "Про військовий обов’язок і військову службу" передбачає, що під час воєнного стану чинні військові можуть бути звільнені зі служби в таких випадках:

за станом здоров’я;

у зв’язку з сімейними обставинами (відповідний перелік детально вказаний у статті 26 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу");

за віком;

у зв’язку з набуттям законної сили обвинувального вироку суду.

Як звільнитися з армії під час воєнного стану – процедура

Процедура звільнення з військової служби в період дії воєнного стану регулюється Законом "Про військовий обов’язок і військову службу".

Для звільнення зі служби військовий повинен подати рапорт на ім’я командира (начальника) військової частини. У рапорті слід вказати підстави для звільнення зі служби та надати відповідні документи, що підтверджують право на звільнення.

Після цього командир (начальник) військової частини має розглянути рапорт військовослужбовця та ухвалити рішення про звільнення. Якщо це рішення буде позитивним, то командир (начальник) військової частини видає наказ про звільнення військового зі служби.

Поради військовослужбовцям, які планують звільнитися під час воєнного стану:

слід вчасно подати рапорт на звільнення. Він повинен бути поданий не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня звільнення.

Треба подбати, щоб були наявні всі необхідні документи. Документи, які підтверджують право на звільнення, повинні бути оформлені в установленому порядку.

Слід знати про свої права та обов’язки. Перед звільненням варто ознайомитися з положеннями Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Нагадаємо, раніше юрист детально розповів, як можна звільнитися з військової служби за станом здоров'я.

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