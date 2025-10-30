ТСН у соціальних мережах

Воєнний стан і мобілізація: що буде після нового року

Термін дії воєнного стану і загальної мобілізації продовжено від 5 листопада на 90 днів.

Володимир Зеленський

Президент Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації / © Володимир Зеленський

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні будуть тривати щонайменше до 3 лютого 2026 року.

На офіційному сайті Верховної Ради з’явилася інформація, що відповідні закони у четвер, 30 жовтня, підписав президент України Володимир Зеленський.

Термін дії воєнного стану і загальної мобілізації продовжено від 5 листопада на 90 днів.

Обидва закони було ухвалено Верховною Радою 21 жовтня.

За закон «Про затвердження указу президента України „Про продовження строку дії воєнного стану в Україні“ (реєстраційний №14128) проголосувало 317 народних депутатів.

Він передбачає продовження воєнного стану від 5 години 30 хвилин 5 листопада 2025 року на 90 діб, тобто до 3 лютого 2026 року.

За закон «Про затвердження указу президента України „Про продовження строку проведення загальної мобілізації“ (реєстраційний №14129) проголосувало 315 народних депутатів.

За цим законом загальну мобілізацію продовжено на такий же період.

Нагадаємо, у Верховній Раді повідомили, як може змінитись мобілізація та завдяки чому ТЦК можуть отримати більше інформації про військовозобов’язаних.

