Воєнний стан і мобілізація: що зміниться наступного тижня

Мобілізація в Україні

Реклама

Наступного тижня Верховна Рада розгляне продовження в Україні воєнного стану і мобілізації до 2 серпня. Очікується, що в понеділок, 27 квітня, президент Володимир Зеленський внесе до парламенту закони про затвердження відповідних указів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

Попередньо закони будуть розглянуті комітетом з питань оборони та національної безпеки

Реклама

«Знову на 90 діб. Це вже буде 19-й раз коли Рада голосує за ці питання», — зазначив Железняк.

За його словами процедура буде типовою:

внесення законів президентом на основі рішення РНБО;

розгляд обох законів профільним оборонним комітетом ВРУ;

винесення на голосування Ради (для ухвалення потрібно понад 226 голосів за кожен законопроєкт);

підписання головою ВРУ;

підписання Президентом.

Желєзняк уточнив, що термін дії попередніх указів триває до 4 травня 2026 року. Відповідно продовження буде до 2 серпня.

«Поки дата розгляду 28-ме квітня, але може бути і 29-те», — додав він.

Реклама

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація і у разі її подовження після 4 травня разом з воєнним станом можуть з’явитися певні пропозиції щодо оновлення або коригування правил. Як відомо, наразі над цими пропозиціями працює Міністерство оборони України.