- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 690
- Час на прочитання
- 1 хв
Воєнний стан і мобілізація: що зміниться наступного тижня
Термін дії попередніх указів президента України про воєнний стан і мобілізацію триває до 4 травня 2026 року.
Наступного тижня Верховна Рада розгляне продовження в Україні воєнного стану і мобілізації до 2 серпня. Очікується, що в понеділок, 27 квітня, президент Володимир Зеленський внесе до парламенту закони про затвердження відповідних указів.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк
Попередньо закони будуть розглянуті комітетом з питань оборони та національної безпеки
«Знову на 90 діб. Це вже буде 19-й раз коли Рада голосує за ці питання», — зазначив Железняк.
За його словами процедура буде типовою:
внесення законів президентом на основі рішення РНБО;
розгляд обох законів профільним оборонним комітетом ВРУ;
винесення на голосування Ради (для ухвалення потрібно понад 226 голосів за кожен законопроєкт);
підписання головою ВРУ;
підписання Президентом.
Желєзняк уточнив, що термін дії попередніх указів триває до 4 травня 2026 року. Відповідно продовження буде до 2 серпня.
«Поки дата розгляду 28-ме квітня, але може бути і 29-те», — додав він.
Нагадаємо, в Україні триває мобілізація і у разі її подовження після 4 травня разом з воєнним станом можуть з’явитися певні пропозиції щодо оновлення або коригування правил. Як відомо, наразі над цими пропозиціями працює Міністерство оборони України.