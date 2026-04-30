Воєнний стан і мобілізацію продовжено: Зеленський підписав укази — до якої дати

В Україні ще на три місяці подовжили мобілізацію і воєнний стан — до 2 серпня. Президент Володимир Зеленський підписав укази.

Про це стало відомо із офіційного сайту Верховної ради України.

«Верховна Рада отримала закони, підписані президентом України», — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, глава держави підписав документи, які Верховна Рада підтримала 27 квітня, — №15197 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та №15198 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

Згідно з указом президента, воєнний стан і загальна мобілізація триватиме ще 90 днів — до 2 серпня 2026-го року.

Нагадаємо, попереднього разу воєнний стан і мобілізацію подовжили 26 січня 2026 року — також на три місяці. 27 квітня президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкти — №15197 та №15198 про їхнє подовження.

Вже 28 квітня Верховна Рада вже 19-й раз подовжила мобілізацію та воєнний стан в Україні. Рішення про подовження воєнного стану підтримали 315 парламентарів, а щодо мобілізації — 304 депутати.

