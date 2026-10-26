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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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940
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1 хв

Воєнний стан і мобілізацію в Україні хочуть подовжити: Зеленський вніс законопроєкти

Зеленський пропонує залишити воєнний стан та мобілізацію в силі ще на 90 днів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
1 коментар
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Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про подовження дії воєнного стану та мобілізації ще на три місяці.

Про це йдеться на офіційному сайті Ради.

Так, на сайті парламенту з’явився законопроєкт №16182 про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Також опублікований проєкт закону №16183 про затвердження указу президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

Воєнний стан в Україні — коли було запроваджено і подовжено

Нагадаємо, через повномасштабне російське вторгнення воєнний стан в Україні було запроваджено 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб. Після цього Зеленський неодноразово подовжував дію воєнного стану т мобілізації на 90 днів. Востаннє це сталося у липні 2026 року — тоді дію воєнного стану та мобілізації було подовжено до 31 жовтня 2026 року.

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Коментарі (1)
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Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
09:35, 2026.10.26
А кто-то сомневался что Зеленский в очередной раз не продлит могилизацию?
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