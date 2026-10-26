Воєнний стан і мобілізацію в Україні хочуть подовжити: Зеленський вніс законопроєкти

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про подовження дії воєнного стану та мобілізації ще на три місяці.

Про це йдеться на офіційному сайті Ради.

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Так, на сайті парламенту з’явився законопроєкт №16182 про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

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Також опублікований проєкт закону №16183 про затвердження указу президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

Воєнний стан в Україні — коли було запроваджено і подовжено

Нагадаємо, через повномасштабне російське вторгнення воєнний стан в Україні було запроваджено 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб. Після цього Зеленський неодноразово подовжував дію воєнного стану т мобілізації на 90 днів. Востаннє це сталося у липні 2026 року — тоді дію воєнного стану та мобілізації було подовжено до 31 жовтня 2026 року.

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