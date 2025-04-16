В Україні подовжили мобілізацію і воєнний стан: що варто знати українцям

В Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію / © ТСН

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В Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Це вже 15 продовження з початку повномасштабної війни.

Минулого разу воєнний стан і загальну мобілізацію продовжували цьогоріч у лютому

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Подовження воєнного стану

У середу, 16 квітня, Верховна Рада знову підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Правовий режим буде діяти з 9 травня до 6 серпня 2025 року.

Нагадаємо, перше впровадження воєнного стану було 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зауважимо, що «воєнний стан» — це особливий правовий режим, який запроваджується у разі збройної агресії чи загрози нападу. Він передбачає тимчасові обмеження прав і свобод громадян, посилення повноважень військових, заборону виборів, мітингів, зміну роботи ЗМІ, можливу мобілізацію та інші заходи для захисту країни.

Мобілізація триватиме

Відповідно до подовження воєнного стану, в Україні триватиме мобілізація, яка стосуватиметься нового календарного періоду. Військовозобов’язаних громадян можуть призвати на службу, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

«Забронювати» своїх працівників також можуть компанії та підприємства, які оновили статус критичності відповідно до нових вимог.

Також отримати відстрочку від мобілізації можуть студенти на пів року, після чого її потрібно поновлювати. Викладачам зі ставкою понад 0,75 надається захист від мобілізації на цілий рік.

Зауважимо, що у деяких випадках, військовозобов’язаних можуть мобілізувати, попри наявність офіційної відстрочки.

Коли можуть швидше скасувати воєнний стан

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що попри рішення Верховної Ради, воєнний стан в Україні можуть скасувати швидше.

Це можливо за умови закінчення війни.

«Продовження на 90 днів, не означає, що це буде 90 днів. Якщо ми досягнемо миру у цій війні раніше, то абсолютно зрозуміло, що Верховна Рада може своїми голосами підтримати припинення воєнного стану в будь-який час протягом цих 90 днів», — зазначив Чернєв.

За словами нардепа, якщо скасувати воєнний стан зараз, це «фактично означатиме капітуляцію» України.

«І фактично це буде означати капітуляцію для нашого ворога, і для наших партнерів, яким не буде сенсу підтримувати Україну, бо вона сама визнала, що воєнного стану вже немає», — додав Чернєв.

Коли очікувати припинення воєнного стану

Як зауважив народний депутат Володимир Крейденко, на сьогодні немає підстав сподіватися на швидке завершення війни в Україні.

За його словами, також немає і підстав припиняти воєнний стан та мобілізацію.

Народний обранець що ситуація в Україні та перемовини щодо припинення війни затягуються, рішення не приймаються швидко. Тому мобілізація та воєнний стан мають тривати для захисту країни, і це питання потребує голосування у Верховній Раді.

«Ми бачимо об’єктивно, яка ситуація в Україні, яка ситуація з перемовними моментами, і що домовленості з Трампом щодо припинення війни в Україні затягуються, не так швидко ці рішення напрацьовуються. Мобілізація не має припинятися, і воєнний стан, і ті правила, які мають бути продовжені для того, щоб захищати нашу країну», — сказав Крейденко.

Раніше ТСН.ua повідомляв, чи є правові підстави для скасування воєнного стану на тлі чуток про можливі вибори.

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