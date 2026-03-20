Воєнний стан в Україні: хто може звільнитися з військової служби

Військовослужбовці мають право на звільнення з військової служби через досягнення граничного віку навіть в умовах воєнного стану.

Відповідно до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» звільнення військовослужбовців під час воєнного стану здійснюється з таких підстав:

За віком — у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі (чоловіки 60 років)

За станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби (ВЛК щодо непридатності до несення служби — МСЕК інвалідність 1,2,3 груп)

У зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання (вчинення військовим злочину (можливо до початку війни) та винесення вироку судом будь-якої інстанції)

За сімейними обставинами (наявність трьох і більше дітей, догляд за особою з інвалідністю, вагітність або необхідність догляду за дитиною тощо)

Для ініціювання процедури звільнення військовослужбовцю необхідно подати рапорт, до якого додаються аркуш бесіди, розрахунок вислуги років та, за наявності, висновок військово-лікарської комісії (ВЛК).

Командир частини має забезпечити:

розрахунок вислуги — не пізніше ніж за 4 місяці до граничного віку

проходження ВЛК (за згодою військового) — також за 4 місяці

подання документів до вищого керівництва — за 2 місяці

своєчасний наказ про звільнення, щоб військовий міг здати справи

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, які подовжені до 4 травня 2026 року. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, за винятком тих, хто має законні підстави для відстрочки або оформлене бронювання.