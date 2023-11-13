Воїн ЗСУ врятував "бойового українського сокола": відео

Український боєць на півдні врятував пташку. Бідолаха повисла на розтяжці. Воїн виходив пташку, і вона тимчасово оселилася у бліндажі. Птаха виявилась сойкою звичайною, але рятівник жартома називає її "бойовим українським соколом".

Про це повідомили Сили оборони півдня України та оприлюднили відео.

"У Всесвітній день доброти, який відзначається щорічно 13 листопада, вояки на півдні врятували чарівного птаха. Бо південь – це завжди тепло – або сонечка, або душі. Добро врятує світ, тому що воно закладене в людській природі. Отже, творити добро може кожен. Це зовсім не важко, а навіть приємно і корисно. У людей, які роблять добрі справи кожен день, кращий імунітет, вони менше хворіють. Лікарі пояснюють це підвищенням рівня лімфоцитів та розширенням кровоносних судин, що покращує роботу серця. Також вони зафіксували підвищення рівня серотоніну та ендорфінів, які допомагають швидше справлятися зі стресом", - йдеться у дописі під відео.

Військовий ЗСУ врятував "бойового українського сокола"

Нагадаємо, внаслідок ранкового удару росіян по Київщині 11 листопада у Центрі порятунку диких тварин сильно постраждала тигриця з кличкою Тигрюля. Вона від шоку вдарилась об решітку вольєра, впала і не могла підвестися.

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