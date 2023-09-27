"Воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і дрони" – Зеленський

Зеленський також надав окремі доручення усім, хто займається міжнародним напрямом.
Президент Володимир Зеленський підвів підсумки та надав короткий звіт за день, 27 вересня, зазначивши, що українським військовим потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети та інші ударні дрони, а також авіацію.
Про це Зеленський сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 27 вересня.
Окрему увагу він приділив Херсону, Херсонщині.
"Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Берислав, села Херсонської області. Артилерія, керовані авіабомби. По будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", – сказав він.
Також президент висловив подяку тим, хто працює і в цій області – на Херсонщині, – і в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів.
"Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятуються, терор не переможе", – додав він.
Зеленський також надав окремі доручення й усім, хто займається міжнародним напрямом.
"Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і «шахеди» та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає та готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору", – сказав президент.
Нагадаємо, за словами глави держави Україна отримає від США артилерію, снаряди, ракети для HIMARS, ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини.
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