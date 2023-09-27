"Воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і дрони" – Зеленський

Президент Володимир Зеленський підвів підсумки та надав короткий звіт за день, 27 вересня, зазначивши, що українським військовим потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети та інші ударні дрони, а також авіацію.

Про це Зеленський сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 27 вересня.

Окрему увагу він приділив Херсону, Херсонщині.

"Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Берислав, села Херсонської області. Артилерія, керовані авіабомби. По будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", – сказав він.

Також президент висловив подяку тим, хто працює і в цій області – на Херсонщині, – і в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів.

"Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятуються, терор не переможе", – додав він.

Зеленський також надав окремі доручення й усім, хто займається міжнародним напрямом.

"Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і «шахеди» та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає та готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору", – сказав президент.

Нагадаємо, за словами глави держави Україна отримає від США артилерію, снаряди, ракети для HIMARS, ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини.

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