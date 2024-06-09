Воїни СБУ нищать техніку та піхоту ворога: скільки ліквідовано росіян за тиждень

Стало відомо, скільки ворогів та їх техніки знищила СБУ протягом тижня, що минув.

Про це інформує Служба безпеки України у повідомленні у соціальних мережах:

За тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки вразили:

9 танків

13 ББМ

24 артсистем і РСЗВ

4 систем ППО

167 автомобілів

4 БпЛА

16 антен зв’язку та 1 автоматичну систему спостереження

3 човни

94 ворожі позиції та укріплення

2 складів з боєприпасами

А також було знищено 212 окупантів.

"Приєднуйся до команди ЦСО «А» СБУ і ставай оператором ударних дронів", - закликали в СБУ.

Нагадаємо 5 червня СБУ затримала у Дніпрі агентку головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ). Основним її завданням було коригування ворожого вогню по локаціях Сил оборони на Дніпропетровщині. А за день до цього стало відомо про вирок суду по одному з навідників: російський агент, який готував ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини, отримав 15 років.

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