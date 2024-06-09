Воїни СБУ нищать техніку та піхоту ворога: скільки ліквідовано росіян за тиждень

Спецпризначенцям вдалося знищити 167 авто.
Стало відомо, скільки ворогів та їх техніки знищила СБУ протягом тижня, що минув.
Про це інформує Служба безпеки України у повідомленні у соціальних мережах:
За тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки вразили:
- 9 танків
- 13 ББМ
- 24 артсистем і РСЗВ
- 4 систем ППО
- 167 автомобілів
- 4 БпЛА
- 16 антен зв’язку та 1 автоматичну систему спостереження
- 3 човни
- 94 ворожі позиції та укріплення
- 2 складів з боєприпасами
А також було знищено 212 окупантів.
"Приєднуйся до команди ЦСО «А» СБУ і ставай оператором ударних дронів", - закликали в СБУ.
Нагадаємо 5 червня СБУ затримала у Дніпрі агентку головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ). Основним її завданням було коригування ворожого вогню по локаціях Сил оборони на Дніпропетровщині. А за день до цього стало відомо про вирок суду по одному з навідників: російський агент, який готував ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини, отримав 15 років.
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