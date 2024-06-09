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Воїни СБУ нищать техніку та піхоту ворога: скільки ліквідовано росіян за тиждень

Воїни СБУ нищать техніку та піхоту ворога: скільки ліквідовано росіян за тиждень

Спецпризначенці СБУ відправляють на той світ ворогів

Спецпризначенцям вдалося знищити 167 авто.

Стало відомо, скільки ворогів та їх техніки знищила СБУ протягом тижня, що минув.

Про це інформує Служба безпеки України у повідомленні у соціальних мережах: 

За тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки вразили:

  •  9 танків
  • 13 ББМ
  • 24 артсистем і РСЗВ
  • 4 систем ППО
  • 167 автомобілів
  • 4 БпЛА
  • 16 антен зв’язку та 1 автоматичну систему спостереження
  • 3 човни
  • 94 ворожі позиції та укріплення
  • 2 складів з боєприпасами

А також було знищено 212 окупантів.

"Приєднуйся до команди ЦСО «А» СБУ і ставай оператором ударних дронів", - закликали в СБУ. 

Нагадаємо 5 червня СБУ затримала у Дніпрі агентку головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).  Основним її завданням було коригування ворожого вогню по локаціях Сил оборони на Дніпропетровщині. А за день до цього стало відомо про вирок суду по одному з навідників: російський агент, який готував ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини, отримав 15 років.

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