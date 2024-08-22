Воїни ЗСУ показали чергові "трофеї", які залишилися від росіян на Курщині (фото)

Українські воїни показали чергові "трофеї", які залишили російські окупанти в Курській області. Знахідки дійсно вражають.

Кадри оприлюднили бійці підрозділу "Khorne Group" 116-ї окремої механізованої бригади.

"Трофеї", які залишили росіяни

"Знову трошки фото Курської епопеї. Будемо з вами ділитись для вашого задоволення. Більше фото згодом", – анонсували захисники.

"Трофеї", які залишили росіяни

Нагадаємо, ЗСУ показали дивні речі військовослужбовці армії РФ, які ті залишили після втечі зі своїх позицій у Курській області. Вони знайшли максимально дивні речі, як-от книга обліку поширення наркотиків і психотропних речовин та шкіряна маска.

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