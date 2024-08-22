Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Воїни ЗСУ показали чергові "трофеї", які залишилися від росіян на Курщині (фото)

Дата публікації
Перегляди
3782
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Воїни ЗСУ показали чергові "трофеї", які залишилися від росіян на Курщині (фото)

"Трофеї", які залишили росіяни

Зокрема, наші бійці знайшли журнал із доволі цікавою назвою.

Українські воїни показали чергові "трофеї", які залишили російські окупанти в Курській області. Знахідки дійсно вражають.

Кадри оприлюднили бійці підрозділу "Khorne Group" 116-ї окремої механізованої бригади.

"Трофеї", які залишили росіяни

"Знову трошки фото Курської епопеї. Будемо з вами ділитись для вашого задоволення. Більше фото згодом", – анонсували захисники.

"Трофеї", які залишили росіяни

Нагадаємо, ЗСУ показали дивні речі військовослужбовці армії РФ, які ті залишили після втечі зі своїх позицій у Курській області. Вони знайшли максимально дивні речі, як-от книга обліку поширення наркотиків і психотропних речовин та шкіряна маска.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація