Воїни 14-ї ОМБр, які 17 днів голодували на передовій, нарешті отримали їжу: відео

Офіційний шеврон 14 ОМБр / © Facebook/14 окрема механізована бригада, прес-служба

Воїни 14-ї окремої механізованої бригади, які голодували на позиції, нарешті отримали їжу.

Про це повідомила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко у Telegram та оприлюднила відповідне відео.

Юлія Кирієнко зазначила, що комбриг 14 ОМБр узяв ситуацію під свій контроль. Поспілкувався з бійцями особисто, закритим звʼязком.

«Як так сталося, що солдати залишились без доправлення провізії, у бригаді розбираються. Винні нестимуть відповідальність», — написала журналістка під відео.

Дата публікації 10:38, 24.04.26

Раніше у Генштабі повідомили, що, за наявності сприятливих умов, буде здійснена негайна евакуація воїнів.

Зміна кадрів через скандал із забезпеченням 14-ї ОМБр

Зазначимо, що через приховування реального стану справ та проблеми із забезпеченням бійців їжею, у 14-й окремій механізованій бригаді та 10-му армійському корпусі змінили командування.

Нове керівництво бригади та корпусу вживає заходів для стабілізації ситуації та покращення забезпечення військових на позиціях.

Як повідомили у Генштабі, аби виправити ситуацію, було ухвалено кадрові рішення: командира 14-ї ОМБр усунули з посади, а командира 10 армійського корпусу звільнили та призначили на нижчу посаду. Новим командиром 14 ОМБр став полковник Тарас Максімов, а 10 корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

«За результатами виявлених порушень після прийняття посад новопризначеними командирами бригади та корпусу відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України проводиться розслідування комплексною комісією Сухопутних військ», — вказано в заяві.

Наразі службове розслідування щодо посадовців 14-ї бригади завершується. За його підсумками ухвалять відповідні управлінські рішення, а матеріали передадуть до правоохоронних органів для правової оцінки.

17 днів без їжі та води — що відомо про скандал із бійцями 14-ї ОМБр

Нагадаємо, дружина бійця 14 ОМБр заявила про критичний брак продовольства на передовій: військові втратили до 40 кг ваги, пили дощову воду та подекуди залишалися без їжі до 17 днів через проблеми з логістикою та зв’язком.

Допис про військових з 14 бригади, яким довелося голодувати на передовій / © Користувачка Threads i.petrovna_

Після широкого розголосу у соцмережах і звернень до Міноборони ситуація почала виправлятися — новий командир налагодив постачання. У міністерстві підтвердили проблему, пояснивши її складною обстановкою на фронті, та запевнили, що питання забезпечення й ротації наразі перебуває на контролі командування.