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Воювали разом та загинули разом: на Закарпатті в автокатастрофі померли бійці ЗСУ

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Воювали разом та загинули разом: на Закарпатті в автокатастрофі померли бійці ЗСУ

Фото: Ковельський міський голова Ігор Чайка

Військовослужбовці їхали на ротацію.

На Закарпатті загинули військовослужбовці ЗСУ.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Не знаю, якими словами описати те, що сталося. На який фатум списати цю біду… Юрій Лобанов - 29.04.1973 р.н. Він батько нашого загиблого Героя Єгора Лобанова. Воювали разом та загинули разом. Того самого, який врятував вісьмох побратимів ціною свого життя й загинув 28 лютого. Батько і син тепер зустрінуться в інших світах. Сил дружині і мамі Оксані пережити це подвійне горе.", - написав Чайка.

Юрій Кисляк лишив дружину Людмилу і двох доньок. Хлопці знову рвалися на схід, де обоє воювали в складі в/ч 9938 Луганського прикордонного загону.

Обоє в липні вийшли з пекла Лисичанська, Слов"янська, Сєвєродонецька. Зовсім недовго були в Ковелі, щоб підлікуватися, відновитися і повернутися на передову".

Обох військових поховали в рідному місті Ковелі.

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Дата публікації
Перегляди
1345
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