Воювати залишилось недовго: Резніков заявив, що після ще кількох перемог ЗСУ, окупанти самі тікатимуть з України

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що після ще кількох навіть невеликих перемог ЗСУ на фронті росіяни почнуть втікати. Попри це про точні дати закінчення війни Резніков прогнозувати не береться.

Очільник Міноборони вважає, що воювати українцям залишилось недовго, вже скоро окупанти будуть накивати п’ятами з нашої землі.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

"Я переконаний, ще декілька успіхів на фронті в якості певних, нехай незначних, але перемог, і війська росіян будуть бігти, а вони будуть, повірте мені, тому що ми сьогодні руйнуємо їхні логістичні ланцюжки, склади і так далі. І постане питання: а куди їм діватися? І моральний дух... це буде, як лавина: дрогне одна лінія оборони, і воно посиплеться", - переконаний Резніков.

За його словами, українці вже бачили, як окупанти втікали з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, коли захисники почали їх звідти витискати. Тепер ЗСУ відрізають ланцюжки постачання росіян, внаслідок чого РФ не має чим годувати своїх солдатів і заправляти танки. Сьогодні завдяки застосуванню високоточної артилерії і техніки, є великий шанс, що "ця лавина полетить швидше".

Резніков пояснив, що причин цьому кілька. По-перше, світ раніше сприймав ЗСУ як маленьку радянську армію, яка буде протистояти великій радянській армії, але на ділі все виявилося абсолютно не так. Крім того, російські солдати вірили, що візьмуть Україну "за кілька днів", що їх зустрічатимуть з квітами, а насправді їх тут почали вбивати.

За словами Резнікова, в окупантів немає моралі, за що воювати, тоді як українці знають, що стоять за "свою країну, свою родину і свою землю", в українців "немає іншого варіанту, окрім як вижити як нація, народ, країна і люди".

"Я вам дам критерій мого розуміння завершення цієї війни. Він дуже простий, їх є два – наші прикордонники на всіх кордонах, визнаних в 1991 році, це такий формально-юридичний. А реалістично-життєвий, коли ми з вами зустрінемося в аеропорту "Бориспіль", ви будете сідати на літак з членами своєї родини, вилітаючи, наприклад, до Туреччини, а я зі своєю дружиною буду вилітати, умовно кажучи, теж до Туреччини, і ми з вами будемо обговорювати, в якому готелі ви плануєте зупинитися на відпочинок… Це означатиме, що в Україні наступив мир", - розповів Резніков.

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