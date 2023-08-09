"Воюватимуть, поки не здасться Захід": експерт сказав, чи є сенс у перемовинах про мир з Росією

Росія готова до довгострокової війни в Україні. Окупанти воюватимуть до того моменту, поки "Захід не здасться".

Про це сказав підполковник британської армії у відставці, ексрадник міністра оборони України Глен Грант під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса", повідомляє УНІАН.

Чи є сенс у перемовинах

За словами Гранта, можливі перемовини про перемир'я – це марне витрачання часу. Річ у тім, що єдина сторона, яка може зупинити цю війну – це Росія. Для цього їй достатньо вивести усі свої війська з території України. "А я не бачу зараз від них такого бажання. Тому я не думаю, що зараз можна казати про якийсь мир. Уряд України повинен сконцентруватися на перемозі й ні на чому іншому", – наголосив експерт.

Він додав, що ЗСУ доводиться воювати проти добре підготовленого супротивника. Масштаби замінованих територій, які нашим бійцям доведеться звільняти, величезні. Як відзначив полковник, Росія готувала мільйони мін для "великої війни" проти Заходу, а тепер використовує їх в Україні. Щобільше, Силам оборони потрібне належне озброєння для зачистки ворога – дрони, гранатомети тощо.

"Росія готова до довгострокової війни. Вони вже всі свої сили направляють на ВПК. Також вони намагаються отримувати озброєння від інших країн та не збираються виходити з України. Вони захищатимуть все необхідне, з їхньої точки зору. Їхня мета – утримати те, що вони вже захопили, наскільки це можливо, поки "не здасться Захід", – запевняє британець.

Але й Захід активно займається виробництвом озброєння. Безумовно, це не на користь РФ.

Як раніше зауважили у США, цілодобові атаки України свідчать про те, що Росія зовсім не прагне миру.

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