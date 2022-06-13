Воював проти сина і розстрілював будинки в Сєвєродонецьку: ЗСУ взяли в полон "міліціонера ДНР" (відео)

Воював проти сина і розстрілював будинки в Сєвєродонецьку: ЗСУ взяли в полон "міліціонера ДНР" (відео)

Під час боїв на Луганщині військовослужбовці ЗСУ взяли у полон зрадника, який воював на боці окупантів.

Полонений - мешканець Донецька, який від 2015 року воює проти української армії у складі танкового підрозділу "народної міліції ДНР".

Відео з "народним міліціонером ДНР", який воював проти власного сина і розстрілював з танків житлові будинки в Сєвєродонецьку, оприлюднила СБУ.

З початку повномасштабного вторгнення зрадник разом з російськими військовими прибув на Луганщину. Тоді, як його рідний син воює на боці України.

"У мене сім'я: дружина та син із 2014 року проживають у місті Дніпрі. Я сам із 2015 року військовослужбовець "ДНР". 25 березня 2022 року ми висунулися, щоб розпочати активні бойові дії з ЗСУ", – розповідає бойовик.

Він зізнається, що розстрілював із танка хімзавод "Зоря" у Рубіжному, драматичний театр і житлові будинки у старій частині Сєвєродонецька, де ховалися від обстрілів мирні містяни.

За наказом він рівняв місто з землею, "прокладаючи проходи" для своєї піхоти.

Саме під час боїв на Луганщині військовослужбовці ЗСУ взяли у полон його та кількох "піхотинців".

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