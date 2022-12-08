Воював разом з батьком і братом: на Донбасі загинув політичний діяч Олексій Бевзюк

У липні загинув брат Мерса Андрій.
На Донеччині 7 грудня загинув громадський і політичний діяч Олексій Бевзюк з позивним Мерс. Військовий воював у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.
Про загибель Мерса повідомив його побратим Антон Колумбет.
"Ця сім'я, від короткої історії якої стискається серце, – маленька історія всієї України. Мерс був надзвичайно крепким солдатом – усміхненим, гуморним, оптимістичним, з вічною посмішкою та бісиками в очах. Активний громадський та політичний діяч, людина, з якою було дуже цікаво говорити і мріяти про країну майбутнього", - розповів Колумбет.
Олексій воював проти окупантів разом із батьком Іваном та рідним братом Андрієм, який загинув у липні під Бахмутом. Їхній батько тепер комісований, бо у боях отримав важке поранення.
Останній свій допис у Facebook Олексій опублікував за день до загибелі - вітав колег із Днем Збройних сил України.
"Немає більш благородної місії, ніж захист свого народу, рідної землі. Служба в лавах Збройних сил України для нас не просто професія, це – найвища честь, покликання", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, український гуморист, учасник шоу "Ліга Сміху" Ярослав Гаркавко загинув на війні. Гуморист був учасником команд "ОГО" та "Воробушек".
Читайте також:
- Не долікувавшись після поранення, пішов на фронт: історія 22-річного захисника, який захищав Бахмут до останнього подиху
- Вихованець клубу УПЛ загинув на війні з російськими окупантами
- На Дніпропетровщині росіяни вбили 23-річного хлопця: він під час обстрілу був на подвір'ї (фото)