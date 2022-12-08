Воював разом з батьком і братом: на Донбасі загинув політичний діяч Олексій Бевзюк

На Донеччині 7 грудня загинув громадський і політичний діяч Олексій Бевзюк з позивним Мерс. Військовий воював у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Про загибель Мерса повідомив його побратим Антон Колумбет.

"Ця сім'я, від короткої історії якої стискається серце, – маленька історія всієї України. Мерс був надзвичайно крепким солдатом – усміхненим, гуморним, оптимістичним, з вічною посмішкою та бісиками в очах. Активний громадський та політичний діяч, людина, з якою було дуже цікаво говорити і мріяти про країну майбутнього", - розповів Колумбет.

Олексій воював проти окупантів разом із батьком Іваном та рідним братом Андрієм, який загинув у липні під Бахмутом. Їхній батько тепер комісований, бо у боях отримав важке поранення.

Останній свій допис у Facebook Олексій опублікував за день до загибелі - вітав колег із Днем Збройних сил України.

"Немає більш благородної місії, ніж захист свого народу, рідної землі. Служба в лавах Збройних сил України для нас не просто професія, це – найвища честь, покликання", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, український гуморист, учасник шоу "Ліга Сміху" Ярослав Гаркавко загинув на війні. Гуморист був учасником команд "ОГО" та "Воробушек".

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