Воював від 2014-го і приїхав у відпустку: під час удару по Полтаві загинув військовий з дружиною (фото)

Його молодший брат, теж військовий і зник безвісти на фронті у червні 2024 року.

Під час ракетного удару по Полтаві 1 лютого, серед інших, загинули військовослужбовець Андрій Притула (1984 р.н.) та його дружина Наталія (1978 р.н).

Про це ТСН.ua розповів знайомий родини Назар Дяків.

За його словами, Андрій Притула воював від 2014 року, був кулеметником на борту гелікоптера в зоні АТО.

Від початку повномасштабного вторгнення Андрій добровільно вступив до 116-ї окремої бригади територіальної оборони Полтавської області. Спочатку ніс службу на українсько-російському кордоні, згодом воював на Донецькому напрямку. Під час боїв отримав осколкові поранення та опіки після влучання FPV-дрона в машину. Був відзначений багатьма нагородами та відзнаками за мужність та героїзм.

Повернувшись додому у відпустку, боєць загинув від російської ракети разом із дружиною. Подружжя знайшли під завалами в обіймах одне одного.

Сам Андрій Притула був уродженцем села Добряничі Львівської області.

"Його історія – це приклад великої самопожертви та відданості Україні", – наголосив знайомий родини.

Додамо, що Віталій Притула, молодший брат загиблого, теж військовий і зник безвісти на фронті у червні 2024 року.

Нагадаємо, у ніч проти 1 лютого Росія завдала по Україні чергового комбінованого удару. У Полтаві ворожа ракета зруйнувала цілий підʼїзд п'ятиповерхового будинку.

Унаслідок ворожого удару загинуло 14 людей, зокрема троє дітей — 7,9 та 12 років.

Під час ракетного удару загинула родина Яворських – Олена Яворська, її чоловік Дмитро і їхня 9-річна дочка Софія.

Також загинула ще одна родина – 40-річний Сергій та 38-річна Катерина Запашні, а також їхні 12-річна дочка Діана та 7-річний син Даніїл.

Раніше ми публікували список усіх загиблих під час ракетного удару по Полтаву.

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