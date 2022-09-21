"Воюють" з мирними жителями: на Херсонщині росіяни посилили фільтрацію

Російськіі окупанти не припиняють утиски мирних мешканців на тимчасово окупованих територіях.

На захопленій Херсонщині росіяни посилюють фільтраційні заходи. Окупанти та місцеві колаборанти намагаються залякати місцеве населення, аби придушити спротив.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, в окупованих Росією населених пунктах зросла кількість "перевірок " приватних домівок та викрадення цивільних.

Янушевич повідомив, що за інформацією ОК "Південь", є ще одна мета такої фільтрації. Йдеться пошук своїх солдатів, які перевдягнувшись в цивільне, повтікали з поля бою.

"Поки ЗСУ успішно нищать ворога на півдні країни, армія рф робить те, що в них виходить найкраще, – "воюють" з мирними жителями області", - наголосив керівник ОВА.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих Росією територіях проукраїнські активісти не дають росіянам забути про те, де вони. У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області активісти руху "Жовта стрічка" розклеїли нові листівки для російських загарбників.

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