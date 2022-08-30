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"Воюють за унітаз": Данілов назвав вирішальні відмінності між Україною та Росією в цій війні

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"Воюють за унітаз": Данілов назвав вирішальні відмінності між Україною та Росією в цій війні

Фото: Associated Press

Між Україною і Росією є п'ять суттєвих і вирішальних відмінностей, які в підсумку приведуть нас до перемоги.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав п’ять основних відмінностей між Україною і Росією, які є вирішальними у війні за незалежність.

Про це він написав у своєму Твітері.

Так, Данілов переконаний, що відмінності між Україною та Росією полягать у наступному:

  • Консолідація навколо українського національного спротиву зростає, а підтримка війни серед росіян падає;
  • Сили оборони України інтенсивно беруть на озброєння сучасну західну техніку, а армія Росії знімає зі зберігання стару радянську;
  • Мобілізаційний потенціал України постійно посилюється, а Росії - вичерпується. Загальна мобілізація для Кремля - шлях до внутрішньої дестабілізації;
  • Українська армія постійно нарощує якість, а Росія поступово втрачає перевагу в кількості;
  • Українці борються за життя і майбутнє, росіяни воюють за унітаз і порцію "бояришніка".

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що Росія веде потужну інформаційну кампанію проти України та президента Володимира Зеленського. Так, один з наративів, який просуває російська пропаганда – що нібито світ втомився від війни в Україні.

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