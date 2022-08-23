Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього 2022: що не можна робити, традиції, молитва

27 вересня православна церква святкує особливе свято - Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. Що не можна робити цього дня, які традиції існують - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що означає свято Воздвиження Хреста Господнього

Воно щороку припадає на 27 вересня. Для християн це унікальне свято, адже воно, хоч і має статус великого, напевно єдине, яке бере початок своєї історії з Біблії.

Основою для святкування став переказ, який з'явився в більш пізні роки. За цим переказом близько 326 року нашої ери біля гори Голгофи, де розіп'яли Ісуса Христа, Сина Божого, знайшли фрагменти Голгофський хрест.

Якщо вірити стародавнім книгам, саме того року до Єрусалиму прибула з візитом імператриця Олена, яку пізніше Церква канонізувала та назвала Рівноапостольною. Головною метою її поїздки був пошук Господніх реліквій. Вона стала однією з перших, хто розпочав археологічні розкопки святих місць. Саме під час таких розкопок було знайдено хрест, на якому, якщо вірити церковним записам, розіп'яли Ісуса Христа.

Які традиції існують

Свято Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього / Фото: commons.wikimedia.org

Традиційно цього дня відбувається Всенічне бдіння та проводиться божественна Літургія в усіх храмах. Частіше за все здійснюють святкове Богослужіння.

Віряни на Воздвиження Хреста Господнього дякують Богові за спасіння і просять, щоб він подарував їм благополуччя, щастя і здоров'я. Серед наших предків існувало твердження, що животворний хрест допомагає захистити все живе на землі від темних сил. Тому цього дня традиційно освячували невеликі саморобні хрестики. Потім їх клали в хліві, в хаті, в коморі і взагалі в усіх затишних кутках на подвір'ї.

Також 27 вересня намагаються дотримуватися сурового посту. Не дозволяється їсти м'ясних, молочних продуктів. Серед народу навіть ходило прислів'я: "Хто на Воздвиження постить - тому сім гріхів проститься".

Воздвиження Чесного Хреста Господнього: що не можна робити

Намагаються не починати нових справ, тому що вважається, що вони "заморозяться" напівдорозі.

Не вирушали у далеку дорогу, тому що можна забрести туди, куди навіть і не думав піти.

Дітям і дорослим заборонено гуляти на природі.

Народні прикмети на 27 вересня

Вітер дме з півночі - наступне літо буде спекотним.

З Воздвиження осінь до зими зсувається.

В цей день змії в нори ховаються.

Молитва на свято Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього

Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай зaгuнуть бiси від лиця тих‚ хто любить Бога і хто з великою відвагою й твердою вірою і довірою до Господа Бога осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє: радуйся‚ Пречесний і Животворчий Хресте Господній, що проганяєш бiсів силою розπ’ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов, й подолав силу диявола‚ й дарував нам тебе, Хрест Свій Чесний‚ на прогнання всякого супротивника.

О, Пречесний і Животворчий Хресте Господній, допомагай мені зі Святою Дівою Богородицею й зо всіма святими Небесними Силами завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Амінь.