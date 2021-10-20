Возимо в зазначений час: у Дніпрі водії маршруток самовільно ввели "пільговий час"

Возимо в зазначений час: у Дніпрі водії маршруток самовільно ввели "пільговий час"

У той же час в міській раді кажуть, що ніякого "пільгового часу" бути не може.

У Дніпрі водії маршруток начебто самовільно ввели "пільговий час" для перевезення місцевих мешканців. Виходячи з цього, пільговим проїздом городяни можуть скористатися з 10:00 до 15:00.

Про це пишуть в місцевому телеграм-каналі.

Так, місцеві водії готові надавати послуги перевезення пасажирів, які користуються пільговим проїздом, виключно у відведений час.

"У департаменті транспорту Дніпровської міської ради розповіли, що ніяких годин для пільговиків немає. Також цю інформацію заперечили представники одного з перевізників. Якщо ви зіткнулися з подібними порушеннями з боку водіїв, повідомляйте про це на гарячу лінію Дніпровської міськради за номером телефону: (056) 732-12-12", — йдеться в публікації.

У коментарях до публікації один з місцевих мешканців повідомив, що подібний інцидент нещодавно стався в маршрутному таксі №136-а.

Водій не дозволив пасажирці проїхати по пільговому, сказавши, що тільки з 10 ранку.

Відзначимо, що це вже далеко не перший випадок, коли дніпровські водії відмовляють пасажирам у пільговому проїзді. А найспритніші з них навіть переобладнали маршрутки.

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