Возив окупантів на ротацію до Бєлгорода: СБУ затримала на Харківщині колаборанта (фото)

Чоловік возив військових злочинців на ротацію до Бєлгорода та у зворотному напрямку.

Служба безпеки України затримали колаборанта, який возив російських окупантів на ротацію з Харківщини до Бєлгорода на шкільному автобусі. Чоловік співпрацював з військовими злочинцями під час боїв за Харків.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, колаборантом виявився 59-річний водій шкільного автобуса із селища Козача Лопань. Після захоплення громади він запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України. Чоловік возив військових злочинців на ротацію до Бєлгорода та у зворотному напрямку.

“Для “рейсів” колаборант використовував шкільний автобус сільради, який він паркував на подвір’ї власного помешкання. Також він перевозив з росії зброю та боєприпаси для окупаційних угруповань рф, які воювали на передовій під Харковом. Перед “виїздом” він перефарбував транспорт у зелений колір та намалював на ньому російську символіку. Пізніше, тікаючи із Харківщини від контрнаступу Сил оборони, загарбники забрали у колаборанта автобус, щоб вивезти свій особовий склад і озброєння”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що після деокупації району зрадник переховувався у сусідньому селищі і тим самим намагався уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

"За матеріалами Служби безпеки затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми”, - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, що після останніх успішних спецоперацій СБУ, зокрема знищення російської РЛС "Небо-У", ворог має менше можливостей контролювати повітряний простір уздовж кордону.

Читайте також: