Вознесіння Господнє 2022: картинки українською, привітання у віршах та прозі

Вознесіння Господнє святкують 2022 року християни західного обряду 26 травня, а християни східного обряду - 2 червня. Подія завжди припадає на 40-ий день після Великодня. ТСН.ua зібрав для вас підбірку привітань на Вознесіння Господнє і картинки українською мовою.
Привітання на Вознесіння Господнє у прозі
Вітаємо всіх вірян з Вознесінням Господнім! Нехай в цей день світло і радість опромінюють нас, нехай віра в майбутнє порятунок вкриє нас від негараздів і допоможе нам не втрачати надії навіть в найтемніший час. Зі святом! І нехай на душі завжди буде світло і сонячно від віри та любові до Бога.
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У велике свято – Вознесіння Господнє, бажаю віри, незгасимої надії в краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса висвітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю. Прагніть бути краще, чого б це не коштувало! У день Вознесіння Господнього від щирого серця бажаю щиро покаятися у всіх скоєних злочинах і гріхах, почати світлий і добрий шлях до блага і щастя душі, укрити своєю любов'ю близьких і рідних людей, щодня здійснювати великий подвиг, ніколи не втратити віри в Господа і надії на краще.
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Дзвони несуть нам радісну звістку – настало свято Вознесіння Господнього. Вітаю! З Вознесінням Господнім! Нехай благодать увійде в ваш будинок, нехай під радісний сміх звучать святкові тости. Бажаю вам затишку, тепла, достатку, душевної атмосфери та чудового настрою. Нехай свято наповнить душу спокоєм і світлом! Нехай Господь пошле своє благословення і допомагає у всіх благих справах і починаннях!
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Нехай Господь ніколи не залишить ваш будинок, і оберігає в цьому житті не тільки від бід, але і від поганих вчинків, помислів і людей. Нехай його любов ніколи не дасть згаснути вогню віри в ваших душах. Бажаю вам добробуту і щастя, здоров'я і миру, гармонії та доброго світла в очах. З Вознесінням!
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Вітаю з Вознесінням Господнім і бажаю всього самого доброго і світлого в це чудове свято! Нехай душа буде сповнена щастя, радісних емоцій і любові! У день Вознесіння Господнього бажаю тобі жити почуттями щирої любові, кожен день, отримуючи благими звістками, відкриваючи свою душу нових надій і мрій, посилаючи молитву про щастя і спокій, зберігаючи добру віру, не відаючи страхів і невдач!
Вознесіння Господнє: вірші до свята
Вознесіння світлом своїм
Нехай зігріє тебе і зміцнить.
Будь ти в мирі з Богом нашим,
І він тебе захистить!
А ще я хочу побажати
Тобі мудрості й доброти,
Світлом душу свою наповнювати,
Жити без прикрощів і суєти!
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Вознесіння Господнє на порозі –
День світлої надії та чудес.
Нехай зникнуть Ваші скорботи та тривоги,
А молитви долинуть до небес!
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Зі святом Вознесіння
Я вас усіх вітаю!
У цей великий день
Здоров'я бажаю!
Зичу також щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
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З Вознесінням Господнім
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!
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Вознесіння Господнє
Звістку прекрасну несе.
Нехай же з радістю сьогодні
Небо вам подарує усе!
Хай буде з вами щастя,
Примноживши благодать,
І тоді негоди всякі
Вас навіки оминуть!
Короткі смс-повідомлення на Вознесіння Господнє
У свято Вознесіння Господнього від душі хочу побажати миру і добра, усмішок і радості, щастя і натхнення. Нехай кожен день, посланий Богом, підносить тебе до висот відради, любові та краси!
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Вітаємо Вас зі світлим святом, бажаємо Вам миру і гармонії в душі, здоров'я Вам і Вашим рідним, міцності духу і Божого благословення на всі добрі справи!
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Миру і спокою Вашій родині, щастя, умиротворення і благодаті. Будьте здорові та спокійні, бережіть душу від усякого зла. Спаси та збережи Вас Господь!
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Від щирого серця вітаю зі світлим днем Вознесіння Господнє! Нехай ваш дім зігріє сонце і промені наповнять добром, радість, щастя! Бажаю взаєморозуміння, дружної сім'ї та міцного кохання!
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Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє вашу сім'ю від зла і негоди та дарує вам добробут, любов і благодать. Нехай на серці буде світло і спокійно, а кожен день приносить радість і позитив!