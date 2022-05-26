Вознесіння Господнє 2022: картинки українською, привітання у віршах та прозі

Вознесіння Господнє святкують 2022 року християни західного обряду 26 травня, а християни східного обряду - 2 червня. Подія завжди припадає на 40-ий день після Великодня. ТСН.ua зібрав для вас підбірку привітань на Вознесіння Господнє і картинки українською мовою.

Привітання на Вознесіння Господнє у прозі

Вітаємо всіх вірян з Вознесінням Господнім! Нехай в цей день світло і радість опромінюють нас, нехай віра в майбутнє порятунок вкриє нас від негараздів і допоможе нам не втрачати надії навіть в найтемніший час. Зі святом! І нехай на душі завжди буде світло і сонячно від віри та любові до Бога.

***

У велике свято – Вознесіння Господнє, бажаю віри, незгасимої надії в краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса висвітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю. Прагніть бути краще, чого б це не коштувало! У день Вознесіння Господнього від щирого серця бажаю щиро покаятися у всіх скоєних злочинах і гріхах, почати світлий і добрий шлях до блага і щастя душі, укрити своєю любов'ю близьких і рідних людей, щодня здійснювати великий подвиг, ніколи не втратити віри в Господа і надії на краще.

***

Дзвони несуть нам радісну звістку – настало свято Вознесіння Господнього. Вітаю! З Вознесінням Господнім! Нехай благодать увійде в ваш будинок, нехай під радісний сміх звучать святкові тости. Бажаю вам затишку, тепла, достатку, душевної атмосфери та чудового настрою. Нехай свято наповнить душу спокоєм і світлом! Нехай Господь пошле своє благословення і допомагає у всіх благих справах і починаннях!

***

Нехай Господь ніколи не залишить ваш будинок, і оберігає в цьому житті не тільки від бід, але і від поганих вчинків, помислів і людей. Нехай його любов ніколи не дасть згаснути вогню віри в ваших душах. Бажаю вам добробуту і щастя, здоров'я і миру, гармонії та доброго світла в очах. З Вознесінням!

***

Вітаю з Вознесінням Господнім і бажаю всього самого доброго і світлого в це чудове свято! Нехай душа буде сповнена щастя, радісних емоцій і любові! У день Вознесіння Господнього бажаю тобі жити почуттями щирої любові, кожен день, отримуючи благими звістками, відкриваючи свою душу нових надій і мрій, посилаючи молитву про щастя і спокій, зберігаючи добру віру, не відаючи страхів і невдач!

Вознесіння Господнє: вірші до свята

Вознесіння світлом своїм

Нехай зігріє тебе і зміцнить.

Будь ти в мирі з Богом нашим,

І він тебе захистить!

А ще я хочу побажати

Тобі мудрості й доброти,

Світлом душу свою наповнювати,

Жити без прикрощів і суєти!

***

Вознесіння Господнє на порозі –

День світлої надії та чудес.

Нехай зникнуть Ваші скорботи та тривоги,

А молитви долинуть до небес!

***

Зі святом Вознесіння

Я вас усіх вітаю!

У цей великий день

Здоров'я бажаю!

Зичу також щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

З Вознесінням Господнім

Я вас вітаю!

Щастя і великої любові

У житті вам бажаю!

***

Вознесіння Господнє

Звістку прекрасну несе.

Нехай же з радістю сьогодні

Небо вам подарує усе!

Хай буде з вами щастя,

Примноживши благодать,

І тоді негоди всякі

Вас навіки оминуть!

Короткі смс-повідомлення на Вознесіння Господнє

У свято Вознесіння Господнього від душі хочу побажати миру і добра, усмішок і радості, щастя і натхнення. Нехай кожен день, посланий Богом, підносить тебе до висот відради, любові та краси!

***

Вітаємо Вас зі світлим святом, бажаємо Вам миру і гармонії в душі, здоров'я Вам і Вашим рідним, міцності духу і Божого благословення на всі добрі справи!

***

Миру і спокою Вашій родині, щастя, умиротворення і благодаті. Будьте здорові та спокійні, бережіть душу від усякого зла. Спаси та збережи Вас Господь!

***

Від щирого серця вітаю зі світлим днем ​​Вознесіння Господнє! Нехай ваш дім зігріє сонце і промені наповнять добром, радість, щастя! Бажаю взаєморозуміння, дружної сім'ї та міцного кохання!

***

Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє вашу сім'ю від зла і негоди та дарує вам добробут, любов і благодать. Нехай на серці буде світло і спокійно, а кожен день приносить радість і позитив!

Вознесіння Господнє: картинки українською

Вознесіння Господнє: картинки / Фото: ТСН.ua

Вознесіння Господнє: картинки / Фото: ТСН.ua

Вознесіння Господнє: картинки / Фото: ТСН.ua

Вознесіння Господнє: картинки / Фото: ТСН.ua