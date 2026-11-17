Арка автомобільної частини мосту у воді після атаки / © ТСН.ua

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На Кримському моссту внаслідок атаки зафіксовано значні руйнування — арка автомобільної частини переправи впала у воду.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт Exilenova+.

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За оприлюдненою інформацією, конструкція зазнала критичних пошкоджень після удару, через що проліт автомобільної ділянки обвалився.

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Наразі масштаби руйнувань, подальша придатність переправи до експлуатації та деталі самої атаки уточнюються.

Арка автомобільної частини мосту у воді після атаки / © Exilenova+

Офіційного підтвердження від представників окупаційної адміністрації чи українського військового командування наразі немає.

Автомобільна частина Кримського мосту повністю непридатна до використання

Оновлено: На якісніших кадрах об’єктивного контролю помітно суттєвий обвал, через який використання незаконно збудованої росіянами конструкції стає практично неможливим, пишуть Новини.LIVE.

Такий вигляд має Кримський міст після повторної атаки / © Новини.LIVE

Ракета FP-5 «Фламинго» за секунду до удара по Крымскому мосту

До Мережі потрапили кадри з бортової камери української крилатої ракети, яка прямує до цілі.

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Автомобільна частина Кримського мосту повністю непридатна до використання / © Новини.LIVE

Рух поїздів та автомобілів Кримським мостом припинено, пише місцеве видання «Новости Крыма».

«Внаслідок повторної атаки БпЛА вночі 17 листопада рух автомобільною та залізничною складовими Кримського мосту тимчасово припинено», — пише видання.

Фахівцями оцінюються завдані збитки.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок пригоди немає.

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«Автомобілістам рекомендується не виїжджати у бік Кримського мосту», — наголошується у повідомленні.

Раніше ми писали про те, що у ніч проти 17 листопада окупаційна влада Криму заявила про повторну атаку на Кримський міст і призупинення руху транспорту. Місцеві пабліки повідомляють про можливу деформацію конструкцій переправи.

Перед повідомленням окупаційної влади Telegram-канал «Кримський вітер» інформував про потужні вибухи поблизу Керченського мосту та оголошення ракетної тривоги.

Нагадаємо, вранці 16 листопада окупаційна влада Криму вже повідомляла про атаку на Кримський міст, після якої було обмежено рух автомобільного транспорту. Увечері того самого дня віцепрем’єр-міністр Росії Марат Хуснуллін заявив, що рух автомобільною частиною переправи відновили в реверсивному режимі.

Однак у ніч проти 17 листопада окупаційна влада знову повідомила про атаку та призупинення руху.

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