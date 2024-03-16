Впала і не розірвалася: на Вінниччині знищили бойову частину ракети Х-101

У Вінницькій області 5 березня знищили бойову частину ракети Х-101.

Про це повідомляють у ДСНС.

"5 березня частиною піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування у Вінницькій області знищено бойову частину ракети Х-101", - йдеться у повідомленні.

Вибухівку напередодні виявили в лісовому масиві Жмеринського району.

"Якщо знайшли підозрілий предмет – негайно повідомте про знахідку за номером “101”, - додали в ДСНС.

Нагадаємо, у Харківській, Київській та Дніпропетровській областях правоохоронці затримали торговців зброєю та виявили їхні схрони. Серед вилученого у зловмисників – понад 60 кг вибухівки.

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