Перекинулися, коли діти гуляли на спортмайданчику: у Харкові з'явилося відео падіння футбольних воріт на дитину

Перекинулися, коли діти гуляли на спортмайданчику: у Харкові з'явилося відео падіння футбольних воріт на дитину

Дитину госпіталізували в лікарню з травмою голови.

У Харкові, де в одному з приватних ліцеїв на дитину впали футбольні ворота, з'явилося відео інциденту.

Ролик користувачі опублікували в соціальних мережах.

На кадрах видно, як ворота падають в той момент, коли біля них знаходиться кілька школярів. У цей момент вони були у групі продовженого дня. Один з хлопчиків не встиг відбігти, тому "рамка" впала прямо на нього.

В результаті чого дитина отримала відкриту черепно-мозкову травму і перелом основи черепа. Постраждалого госпіталізували в міську лікарню. Він знаходиться в стабільному, але важкому стані, у свідомості.

За фактом події місцева поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 (“Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд”) КК України.

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