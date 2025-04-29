Впали з 16-го поверху: у Львові загинули двоє неповнолітніх

У Львові двоє неповнолітніх впали з 16-го поверху / © pixabay.com

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Трагедія сталася 29 квітня на вулиці Княгині Ольги у Львові.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

«Сьогодні, 29 квітня, о 18.20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про двох осіб, які загинули від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти, що сталось на вулиці Княгині Ольги у Львові», — йдеться у повідомленні.

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На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції № 2 та поліції Львівщини.

Наразі особи загиблих встановлюються.

Місце трагедії / © ГУ НП у Львівській області

Попередньо, правоохоронці встановили, що пара могла випасти з балкона сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку.

У поліції зазначили, що вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Усі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві раптово померла 28-річна жінка, яка кілька разів зверталася до медиків за допомогою.

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