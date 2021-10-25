Впав на бетон: у Чернігівській області 17-річний хлопець випадково вбив 16-річного

Впав на бетон: у Чернігівській області 17-річний хлопець випадково вбив 16-річного

Підлітку загрожує загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

У м. Семенівка Чернігівської області 17-річний хлопець під час конфлікту випадково вбив 16-річного знайомого.

Про це повідомили в Нацполіції Чернігівської області.

За даними поліції, між підлітками на ґанку біля будинку культури стався конфлікт. Тоді старший хлопець смикнув іншого за одяг і той впав із висоти власного зросту спиною на бетон. Потерпілий, попри зусилля медиків, помер на місці події.

Правоохоронці повідомили 17-річному хлопцю про підозру за статтею 119 Кримінального кодексу України — вбивство з необережності. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. Триває слідство.

Нагадаємо, в одному із сіл Стрийського району Львівської області 26-річний син вбив 60-річну матір.

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