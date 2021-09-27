Впав на колію: у Рівненській області під потягом трагічно загинув чоловік

Впав на колію: у Рівненській області під потягом трагічно загинув чоловік

Слідчі з’ясовують причини інциденту.

Під пасажирським потягом загинув 38-річний чоловік. Він впав на колії у момент, коли поїзд рушив зі станції "Сарни".

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Трагічний випадок стався на вулиці Привокзальній. На залізничній станції під пасажирським потягом "Львів–Бахмут" загинув 38-річний житель села Стрільськ. Він впав на колію у момент, коли поїзд рушив.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини, слідчим розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, що на залізничному перегоні між станціями "Перельоти" та "Балта" стався смертельний інцидент. Зі слів машиніста товарного потягу, він побачив хлопця на коліях і застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося.

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