Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Впав на подвір'ї: у Рівненській області загинув пасічник, якого атакував рій бджіл

Впав на подвір'ї: у Рівненській області загинув пасічник, якого атакував рій бджіл

pixabay.com

Дружина пасічника намагалась його врятувати до приїзду медиків.

У селі Малий Шпаків Рівненського району Рівненської області в четвер, 10 червня, загинув 61-річний пасічник, якого атакував рій бджіл. 

Про це повідомили в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги. 

За даними медиків до них звернулась дружина покійного. Вона повідомила, що її чоловік, прийшовши з пасіки, впав посеред подвір'я та не подавав ознак життя. Жінка намагалась його врятувати до приїзду медиків, проте він не реагував. 

"На подвір‘ї ми виявили чоловіка без ознак життя. Було виявлено синюшні покриви обличчя. Його дружина стверджувала, що у чоловіка ймовірно алергічна реакція на укуси бджіл", - повідомив фельдшер, який був на виклику Вадим Кравчук.

Медики лише констатували біологічну смерть пасічника. 

Нагадаємо, пасічника з Черкас судять за допис у соцмережі

У селі на Волині між сусідами відбуваються "бджолині війни"

У селі на Волині між сусідами відбуваються "бджолині війни"