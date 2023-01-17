Впав у триметровий рів та благав про допомогу: на Одещині ухилянт намагався втекти до Молдови (фото)

Мешканець Запорізької області, 44-річний чоловік, вирішив незаконно перетнути кордон на Одещині до Молдови, але вночі впав у триметровий рів та покликав на допомогу прикордонників.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління ДПСУ.

Ввечері, 16 січня, прикордонникам Білгород-Дністровського загону надійшла інформація про те, що поблизу кордону чутно крики про допомогу.

"До місця події одразу вибув прикордонний наряд відділу "Старокозач", який виявив чоловіка, що виглядав з інженерного рову та благав витягнути його. Наляканий і розгублений порушник розповів, що мав на меті у незаконний спосіб дістатися Республіки Молдова, через обмеження у перетинанні кордону. Проте, втрапити у "пастку" він не розраховував", - йдеться у повідомленні.

Українець пояснив, що за трансфер поближче до кордону заплатив невідомому три тисячі доларів США. Далі, прямуючи у напрямку українсько-молдовського кордону в обхід пунктів пропуску, він у темряві впав у рів, який прикордонники обладнали як інженерне загородження. Звідти не зміг вибратися самотужки, оскільки глибина рову подекуди сягала трьох метрів. У темряві чоловік почув, що у рів затікає вода.

Наразі за спробу незаконного перетинання кордону правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, прикордонники затримали росіянина, який переплив на матраці Західний Буг, аби потрапити до України.

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