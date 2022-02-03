Впав з ліжка та помер від тілесних ушкоджень: у Дніпрі загадково загинув чоловік

Впав з ліжка та помер від тілесних ушкоджень: у Дніпрі загадково загинув чоловік

Поруч із його головою була калюжа крові, а на тілі — сліди ушкоджень.

У Дніпрі медики приїхали на виклик до чоловіка, який впав з ліжка та помер. Виявилося, що він загинув від тілесних ушкоджень.

Про це пише видання "Дніпро оперативне".

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Інцидент стався 3 лютого на вулиці Новосибірській в Індустріальному районі міста. Там лікар "швидкої" знайшла на підлозі у квартирі тіло чоловіка. Поруч із його головою була калюжа крові, а на тілі — сліди ушкоджень.

У момент того, що сталося, в квартирі також перебували двоє чоловіків, один з яких сказав, що їхній товариш помер після того, як впав з ліжка. На місце події викликали копів.

Правоохоронці допитали чоловіків. Виявилося, що один із них — 50-річний громадянин — брат загиблого, другий 32-річний — їхній приятель. Обидва вони перебували у стані алкогольного сп'яніння.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

Нагадаємо, що у Дніпрі два бійцівські пси напали на перехожу і шматували її та її собаку.

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