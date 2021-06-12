Впав з верхньої полиці: в потязі Рахів-Київ помер пасажир

Загиблому було 28 років.

У ніч проти суботи, 12 червня, у поїзді № 358 Рахів - Київ помер 28-річний пасажир.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

За попередньою інформацією, пасажир близько 03:00 впав з верхньої полиці. Про випадок він розповів дружині та сказав, що почувається добре. Утім, ближче до ранку його самопочуття погіршилося. Провідники викликали швидку на найближчу станцію - до Фастова. Утім, медики зафіксували смерть чоловіка.

Лікарі не виявили забоїв на тілі загиблого. Зазначається, що полиця, з якої впав пасажир була облаштована ременями безпеки. Утім, пасажир ними не скористався.

Як повідомлялося, поблизу міста Броди Львівської області потяг на смерть збив 23-річного хлопця. Потяг Івано-Франківськ – Київ о 3:45 збив молодика, який лежав на коліях. Від отриманих травм потерпілий помер на місці трагедії. Правоохоронці встановили особу загиблого. Це - 23-річний житель Золочівського району Львівської області.

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