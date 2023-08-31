Впав за борт під час завдання: як спецпризначенця ГУР рятували під вогнем російської авіації – відео

У ГУР розповіли про потужну спецоперацію з порятунку бійця.

Так, спецпризначенець із позивним "Конан" під час виконання операції опинився за бортом. На жаль, український човен змушений був відступити, бо опинився під вогнем російської авіації.

Неймовірне відео порятунку оприлюднено на інстаграм-сторінці спеціального підрозділу ГУР МО "Артан".

Історія про силу волі людини та цінності всієї команди

У повідомленні йдеться про те, що боєць опинився один у Чорному морі. Він не мав розуміння, куди рухатись і коли буде допомога. Натомість він мав чітке усвідомлення того, що вона точно буде. Вражає, але "Конон" провів у воді понад 12 годин, перш ніж його евакуювали.

За військовим спостерігали за допомогою Bayraktar TB3. Побратими намагалися прорватися через щільний вогонь Су-27, ворог робив усе, щоб зірвати операцію.

"Конан" впорався. Невимовно потужний, сильний духом та тілом – він тепер легенда не лише нашого підрозділу, але, думаю, і всіх спецпризначенців. Впорались і ми. Побратима врятовано", – зазначають спецпризначенці.

Так, усі поставленні завдання було успішно виконано. Головне – без втрат.

"Напрямок руху один. Незмінний. Перемога. Тож де б нам не довелось виконувати свою місію: на землі, в повітрі чи на воді – рухаємось до перемоги. З одним важливим і значущим пріоритетом над ворогом – ми кровно віддані один одному", – резюмували в "Артані".

Зауважимо, боєць ГУР на псевдо "Детектив" натякнув, що нещодавній удар по російському бомбардувальнику Ту-22М3 на аеродромі під Новгородом могла завдати українська військова розвідка.

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