Вперше це був стрес: дружина Арестовича розповіла про спільний відпочинок із попередніми сім'ями чоловіка

В Олексія Арестовича вже були два попередні шлюби.

Дружина радника Офісу президента Олексія Арестовича Анастасія розповіла, що спілкується з його двома попередніми дружинами.

Про це вона сказала в інтерв'ю блогерці Анні Олицькій.

За словами Анастасії, вона не планувала зустрічатися з чоловіком, який вже був одружений і мав дітей (в Олексія Арестовича є дві дівчинки від попередніх шлюбів - ред.).

"До нашої зустрічі з Олексієм я своїх подружок відмовляла від подібних стосунків. І ось сама втрапила в таку історію. Але коли закохуєшся, правила не працюють", - сказала вона.

Анастасія повідомила, що спілкується із дружинами чоловіка. І додала, що це заслуга кожної з них.

"Усі люди дорослі. У всіх є діти, а діти - першорядне. Ми не спілкуємося щодня, але ми можемо спокійно обговорити все", - додала Анастасія.

За її словами, спершу було складно.

"Я пам'ятаю, як ми відпочивали разом уперше. Були всі діти та мами дітей. Вперше це був стрес. Потім ти просто ростеш над собою. Я вже тоді займалася психологією і працювала з собою в цьому напрямку, вибудовувала стосунки, з дітьми в тому числі. Я шукала різні мотивації: заради себе, Олексія, дітей", - розповіла Анастасія Арестович.

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У сім'ї політика є певні сімейні традиції. Анастасія Арестович з чоловіком люблять переглядати один з найвідоміших серіалів.

Також пара знаходить час для романтики. Наприклад, обідають разом у гарному місці.

Відомо, що пара ще 2014 року разом їздила до зони АТО, щоб доправити туди волонтерську допомогу.

Олексій Арестович щасливий у шлюбі зі своєю дружиною Анастасією.

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