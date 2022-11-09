Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вперше це був стрес: дружина Арестовича розповіла про спільний відпочинок із попередніми сім'ями чоловіка

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
1384
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вперше це був стрес: дружина Арестовича розповіла про спільний відпочинок із попередніми сім'ями чоловіка

Фото: facebook.com

В Олексія Арестовича вже були два попередні шлюби.

Дружина радника Офісу президента Олексія Арестовича Анастасія розповіла, що спілкується з його двома попередніми дружинами.

Про це вона сказала в інтерв'ю блогерці Анні Олицькій.

За словами Анастасії, вона не планувала зустрічатися з чоловіком, який вже був одружений і мав дітей (в Олексія Арестовича є дві дівчинки від попередніх шлюбів - ред.).

"До нашої зустрічі з Олексієм я своїх подружок відмовляла від подібних стосунків. І ось сама втрапила в таку історію. Але коли закохуєшся, правила не працюють", - сказала вона.

Анастасія повідомила, що спілкується із дружинами чоловіка. І додала, що це заслуга кожної з них.

"Усі люди дорослі. У всіх є діти, а діти - першорядне. Ми не спілкуємося щодня, але ми можемо спокійно обговорити все", - додала Анастасія.

За її словами, спершу було складно.

"Я пам'ятаю, як ми відпочивали разом уперше. Були всі діти та мами дітей. Вперше це був стрес. Потім ти просто ростеш над собою. Я вже тоді займалася психологією і працювала з собою в цьому напрямку, вибудовувала стосунки, з дітьми в тому числі. Я шукала різні мотивації: заради себе, Олексія, дітей", - розповіла Анастасія Арестович.

Третя дружина Арестовича: що відомо про шлюб радника ОП

У сім'ї політика є певні сімейні традиції. Анастасія Арестович з чоловіком люблять переглядати один з найвідоміших серіалів.

Також пара знаходить час для романтики. Наприклад, обідають разом у гарному місці.

Відомо, що пара ще 2014 року разом їздила до зони АТО, щоб доправити туди волонтерську допомогу.

 Олексій Арестович щасливий у шлюбі зі своєю дружиною Анастасією.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1384
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація