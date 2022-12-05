Вперше через 100 років: український "Щедрик" знову прозвучав у стінах легендарного Карнегі Холл

Композицію виконали дитячий хор "Щедрик" з Києва, український хор "Думка" з Нью-Йорка та хор "Трініті Вол-Стріт"

У Неділю, 4 грудня, всесвітньовідома композиція "Щедрик" композитора Миколи Леонтовича знову прозвучала у стінах легендарного Карнегі Холл у Нью-Йорку.

Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ Микола Кулеба.

Він зазначив, що саме у цьому залі 100 років тому американці вперше почули цю композицію, яка згодом стане символом Різдва.

"Саме тут 100 років тому американці вперше почули знамениту різдвяну мелодію Леонтовича та закохалася в неї. Тепер "Carol of the Bells" є необхідним атрибутом Різдва для сотень мільйонів людей у США та всьому світі.", - повідомив міністр.

Щоб підкреслити важливість "Щедрика" для української культури перед виступом до аудиторії звернулись президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена.

"Україна пишається твором Леонтовича. Через нього ми розповідаємо світові про українську культуру та ідентичність. Це особливо важливо зараз, коли Росія намагається знищити наш народ. Саме тому вечір почався з аплодисментів військовим Збройних Сил України".

Голова МЗС повідомив, що на концерті з нагоди сторіччя "Щедрика" виступили Український дитячий хор "Щедрик" з Києва, український хор "Думка" з Нью-Йорка та хор "Трініті Вол-Стріт".

Також під час концерту композитор Тревор Вестон представив нову композицію на твір Сергія Жадана, який був написаний спеціально для цього концерту.

Міністр додав, що частину грошей, які зібрали під час концерту, направлять на відбудову України в рамках United24.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київський дитячий хор на центральному вокзалі міста Нью-Йорк виконав "Щедрик", навіть не знімаючи верхнього одягу.

Крім того, ми раніше інформували, що платівку, яка прославила Україну ще 100 років тому, вперше почули в Києві.

Варто зазначити, що композиція Миколи Дмитровича Леонтовича "Щедрик" є найвідомішою серед різдвяних пісень для українців і західного світу. Вона породила незліченну кількість каверів і стала різдвяною класикою в США та інших країнах світу.

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