Україна

Укрaїнa
521
Вперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі deep strike дроном ССО: відео

Сили спеціальних операцій розповіли про діп страйк у Ростовській області РФ: дрон збив вертоліт Мі-8.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Ворожий вертоліт Мі-8

Ворожий вертоліт Мі-8 / © Укрінформ

Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі deep strike дроном Сил спеціальних операцій.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці ССО.

Кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів.

«Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть», — наголосили в ССО.

На кадрах відео вказується, що вертоліт був збитий в районі населеного пункту Кутейніково, Ростовської області РФ безпілотником FP-1.

Нагадаємо, раніше командир екіпажу БпЛА «Кара небесна» бригади «Рубіж» Андрій Отченаш розповів, як туман і дощі на Покровському напрямку впливають на атаки РФ.

