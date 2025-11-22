Вперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі deep strike дроном ССО: відео

Ворожий вертоліт Мі-8 / © Укрінформ

Реклама

Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі deep strike дроном Сил спеціальних операцій.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці ССО.

Кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів.

Реклама

«Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть», — наголосили в ССО.

На кадрах відео вказується, що вертоліт був збитий в районі населеного пункту Кутейніково, Ростовської області РФ безпілотником FP-1.

Дата публікації 17:55, 22.11.25 Кількість переглядів 17 Дрон ССО уразив ворожий гелікоптер у небі над Ростовською областю РФ

Нагадаємо, раніше командир екіпажу БпЛА «Кара небесна» бригади «Рубіж» Андрій Отченаш розповів, як туман і дощі на Покровському напрямку впливають на атаки РФ.