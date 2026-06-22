Вперше розкрили характеристики української ракети "Барс RS": її могли застосовувати для ударів по Москві

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Під час оборонної виставки Eurosatory 2026 у Парижі представили українську крилату ракету «Барс RS». За даними експертів, саме цей тип озброєння могли використовувати під час атак по Москві у травні та червні 2026 року.

Про це повідомляє Defense Express.

Назву компанії-виробника не розголошують із міркувань безпеки. Водночас уперше стали відомі тактико-технічні характеристики ракети, що дає змогу оцінити її можливості та відмінності від базової версії «Барс».

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Як повідомляє Janes із посиланням на представників виробника, ракети цього типу вже застосовують для ударів на відстань до 1000 кілометрів. Модифікація «Барс RS» отримала збільшений паливний бак, більшу злітну масу та посилену бойову частину. Інші характеристики:

маса бойової частини становить 22 кг;

максимальна злітна маса — 135 кг;

об’єм паливного бака — 95 літрів.

Водночас розробники заявляють про існування варіанта із масою до 220 кг, а також кількох конфігурацій бойової частини — від 22 до 105 кг.

За наявною інформацією, вже здійснено близько 7 тисяч пусків ракет сімейства «Барс». Під час застосування їхня крейсерська швидкість становить 400–450 км/год, а максимальна — до 620 км/год.

Як зазначалося раніше, Україна наближається до запуску «роїв» ракет «Рута» — йдеться про одночасне застосування десятків ударних засобів, що може суттєво посилити дальні атаки. Ключова технологія — бойовий ШІ Hivemind — він дозволяє ракетам і дронам діяти автономно, змінювати маршрут і виконувати завдання без постійного контролю людини. Випробування вже підтвердили роботу системи — під час тестів дрони самостійно координували дії, що відкриває можливість створення повноцінних ударних «роїв»

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