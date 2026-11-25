ППО / © Олександр Павлюк

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Новий бойовий лазер ППО, який захищає критичну інфраструктуру, збив реактивний дрон у реальних бойових умовах. Систему ще випробовують, але вона вже показує перші результати.

Про це повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов («Флеш»).

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Лазер «Blysk» знищив реактивну «Герань

За його інформацією, перші бойові результати демонструють лазерні установки ППО «Blysk» від компанії Carmin Sky.

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«Нещодавно бойовий лазер, який був встановлений для захисту обʼєкту критичної інфраструктури, вперше в світі збив реактивний дрон „Герань“», — зазначив «Флеш».

Він додав, що цю технологію розвивають у межах державної програми «Приватне ППО» за підтримки оборонного кластера Brave1. За словами Бескрестнова, над створенням лазерів для ППО в Україні зараз працює одразу кілька компаній.

«Лазерні технології дуже складні та фінансово затратні, тому приємно, коли у когось з’являються хороші новини», — написав радник президента.

Водночас він уточнив, що говорити про запуск серійного виробництва таких установок поки що зарано. Зараз тривають випробування, під час яких лазерні комплекси захищають критичні об’єкти інфраструктури.

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Лазерні установки ППО «Blysk» від компанії Carmine Sky / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Лазерні установки ППО — останні новини

Нагадаємо, Україна може отримати власні лазерні системи для збиття повітряних цілей уже найближчими місяцями. Їх розробляють фахівці ЗСУ разом із приватними українськими компаніями.

За його словами, нова система вже демонструє здатність протидіяти FPV-дронам і нині проходить етап відпрацювання можливостей щодо перехоплення ударних безпілотників «Шахед».

До слова, ГУР знищили важливий об’єкт для ворога. Йдеться про унікальний комплекс повітряно-космічної розвідки у Росії.

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