Україна перша у світі запустила зв’язок через супутник без антен та вишок

Україна стала однією з перших держав, де почала діяти технологія Starlink Direct to Cell, яка дозволяє користуватися мобільним зв’язком без покриття та спеціальних пристроїв — достатньо мати SIM-карту і підтримку 4G.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

«Уже восени 2025 року „Київстар“ планує запустити перший етап — можливість надсилати SMS із будь-якої підконтрольної Україні точки. Під час війни, коли ворог цілеспрямовано б’є по енергетиці та зв’язку, а деякі громади ризикують опинитися в інформаційній ізоляції, така технологія — це питання не лише комфорту, а й безпеки», — зазначила Свириденко.

