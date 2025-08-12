ТСН у соціальних мережах

335
1 хв

Україна перша у світі запустила зв’язок через супутник без антен та вишок

Технологія Starlink Direct to Cell дозволяє встановлювати зв’язок навіть у зонах, де відсутнє мобільне покриття.

Автор публікації
Наталія Магдик
Телефон / © pixabay.com

Україна стала однією з перших держав, де почала діяти технологія Starlink Direct to Cell, яка дозволяє користуватися мобільним зв’язком без покриття та спеціальних пристроїв — достатньо мати SIM-карту і підтримку 4G.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

«Уже восени 2025 року „Київстар“ планує запустити перший етап — можливість надсилати SMS із будь-якої підконтрольної Україні точки. Під час війни, коли ворог цілеспрямовано б’є по енергетиці та зв’язку, а деякі громади ризикують опинитися в інформаційній ізоляції, така технологія — це питання не лише комфорту, а й безпеки», — зазначила Свириденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Київстар, VEON і Starlink підписали унікальну угоду для впровадження революційного супутникового зв’язку Direct to Cell в Україні.

