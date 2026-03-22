Вперше Україну відвідав топ-генерал НАТО: яка мета візиту

Вперше під час повномасштабної війни Україну відвідало військове командування НАТО високого рівня — делегація на чолі з адміралом П’єром Вандьє, Верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Сторони говорили про залучення українських військових до майбутніх навчань НАТО у ролі умовного противника (Red Team). За словами Паліси, минулорічний досвід участі українських підрозділів показав союзникам новітні методи ведення війни — у навчальних сценаріях українські команди продемонстрували суттєву перевагу.

Також окремо говорили про майбутнє JATEC (Спільний центр НАТО–Україна).

«Ми виходимо на фінальний етап розгортання українських систем управління, розвиваємо аналітичні спроможності та долучаємося до масштабування навчальних програм. Сьогодні Україна — це не лише споживач безпеки. Україна — це її виробник», — підсумував Паліса.

