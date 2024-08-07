Вперше в історії: FPV-дрон збив російський вертоліт Мі-28 – неймовірні кадри

Дивні події у Курській області – це добре, та не забуваємо, що РФ продовжує тиснути на Донеччині і не тільки.

Нині російська армія сконцентрувалася на захопленні двох міст на Донбасі. Про які населені пункти йде мова розповів експерт, інші військові оглядачі назвали місто, яке зможе зупинити наступ росіян Тим часом вперше в історії FPV-дрон збив російський вертоліт, кажуть жертв – десятки.

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Це сталося вперше в історії

Розпочнімо з хорошого. "Двофунтовий український безпілотник, можливо, збив 12-тонний російський вертоліт", – таким заголовком зарясніла стаття Forbes. Про збиття російського вертольота стало відомо 31 липня. Такий ажіотаж був, адже таке сталося вперше в історії. Зазначалося, що один із безпілотників, дистанційно керований оператором із гарнітурою віртуальної реальності, збив російський гелікоптер Мі-8. Очевидно, таку атаку українці реалізували вперше. На кадрах, які поширили соцмережі, видно, як під Донецьком на окупованому Росією сході України горить гелікоптер. А тепер же український дрон приземлив російський Мі-28 під час повітряного бою. Відео нового мінусування ворожого вертольоту показав журналіст Сергій Стерненко та розповів деталі. Спойлер: це сталося не на території України.

"Перше в історії ураження гелікоптера дроном у повітря! Воїни підрозділу М2 Центру спецоперацій СБУ змогли вчора 6 серпня над Курською областю завдати удару по російському Мі-28 довгим FPV, на який ви раніше донатили. На жаль, інформації про подальшу долю гвинтокрила немає. Також на відео ще 2 спроби заходу на вертикальних росіян на території так званої Росії. Цей результат – кропітка робота інженерів, операторів та ваших донатів. Дякую!”.

На Донеччині важко

Але не забуваємо, що на фронті теж складна ситуація й окупанти продовжують тиснути на Донецькому напрямку. Російська окупаційна армія щосили намагається просуватися на Донбасі, концентруючись на захопленні Торецька та Костянтинівки. На цій ділянці фронту ворог діє за принципом, який командування РФ вважає найбільш ефективним. Про це повідомив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Чому вони там концентруються? Якщо подивитися на Покровський напрямок і на Торецьк. З Торецька вони думають рушати на Костянтинівку. На Покровському напрямку, якщо ворог не зможе продовжити наступ і їх зупинять – а я думаю, що їх зупинять. Є умови та підстави так про це говорити. Тоді ворог може піти з південного флангу у бік Костянтинівки. Тобто в бік угруповування, яке може рухатися в районі Торецька. Це сьогодні наміри ворога".

Росіянам байдуже на втрати

З його слів, росіяни мали "певні успіхи, починаючи з Авдіївки". Саме на цій ділянці фронту загарбники намагаються і далі розвивати свої "перемоги" ціною величезних втрат.

"Російські війська зараз втрачають дуже багато сил. Червона армія втрачала стільки, але доходила до Берліна, а за допомогою союзників повалила нацистський режим. Тут Росія зазнає колосальних втрат й веде бойові дії в селах Донбасу. Це теж треба розуміти".

Що відбувається на Покровському напрямку

Про те, що російські військові просунулися на схід від Покровська Донецької області і, ймовірно, досягли нових успіхів у цьому районі стало відомо ще 4 серпня. Про це зокрема повідомлялося у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики посилалися на геолокаційні кадри, опубліковані 4 серпня. Фото показували, що російські війська нещодавно просунулися далі в межах Веселого і захопили більшу частину населеного пункту. Того ж дня в ефірі телеканалу FREEДОМ військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що армія РФ перебуває за 5 км від "дороги життя" Покровськ-Костянтинівка. Експерт наголосив, що автотраса 0504 - основний маршрут для підвезення боєкомплекту та вивезення поранених українських бійців. Наразі у напрямку траси залишився населений пункт Воздвиженка, який контролюють ЗСУ.

Аналітик називає спробу окупантів активізувати бойові дії в районі Іванівки, Желанного та Новосілки передумовою для локального оточення ЗСУ. Також росіяни прагнуть перерізати логістику Сил оборони – це кілька трас, які використовуються для забезпечення угруповання військ насамперед на Краматорському напрямку. Просування Снєгирьов пов’язує перевагою ворога в повітрі.

Є місто, яке може зупинити росіян

Втім, є ще одне місто, яке може стати нездоланним бар'єром для загарбників. Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ. Експерт переконаний, що якщо оборона тут буде організована на належному високому рівні, то це місто може стати "перешкодою, через яку росіянам уже не пройти".

Також Коваленко зазначив, що на Покровському напрямку на шляху в окупантів також є два рубежі – Сергіївка-Новожелане та Орлівка-Миколаївка. Втім, наразі відстань до Новогродівки від місця перебування армії РФ – становить трохи понад п'ять кілометрів.

Ну й для розуміння чисельності окупантів. Днями в ефірі Radio NV ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий розповів про ситуацію на покровському напрямку і те, що може затримати росіян у їхньому наступі. Зокрема, він відзначив, що угруповування ворога значно чисельніше за Збройні Сили України, та наші воїни, попри все, тримають оборону.

Оголошено примусову евакуацію

Також нагадаємо, що на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення, яке пройшло під головуванням віцепрем'єр-міністерки Ірини Верещук, затверджено рішення щодо примусової евакуації дітей з населених пунктів Донеччини. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У мережі тим часом влучно нагадали, що від Покровська до Дніпра їхати 2 години 30 хвилин. І сказано це не для нагнітання ситуації, а для нагадування, що війна триває, нашим бійцям важко і їх треба постійно і постійно підтримувати. Не "прогортуйте" збори та пам’ятайте, що лише спільними зусиллями можна подолати ворога.

Нагадаємо, 31 липня вперше у світі український дрон-перехоплювач знищив у повітрі над Донецьком пілотований літальний апарат. Йдеться про російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8. Даних про екіпаж та пасажирів немає.

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