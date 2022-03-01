Вперше в історії: на Рівненщині рівень злочинності впав до нуля

Вперше в історії: на Рівненщині рівень злочинності впав до нуля

Зловмисники не наважуються коїти злочини у таку важку для всіх хвилину.

З початку вторгнення РФ на територію України у Рівненській області за добу не зафіксували жодного злочину.

Про це повідомив очільник Рівненської поліції Олексій Камишанський.

"Рівень злочинності завдяки громадянській позиції та посиленому несенню служби у Рівненській області фактично рівний нулю. Таке вперше за усі роки незалежності. За шість днів не зафіксовано жодного грабежу, розбою та важких тілесних ушкоджень", - сказав Камишанський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: