Ексміністр оборони Михайло Федоров / © Associated Press

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Доповнено додатковими матеріалами

Уперше за час роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень у сфері оборони засідання 23 листопада проігнорували всі п’ятеро запрошених топпосадовців та силовиків. Водночас комісія підтримала рішення про примусовий привід ексміністра оборони Михайла Федорова за допомогою Нацполіції.

Про це на засіданні комісії заявив її очільник народний депутат Олексій Гончаренко, повідомила кореспондентка ТСН.

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Хто не з’явився на ТСК 23 листопада

Вперше від початку роботи парламентської ТСК на її засідання не прибув жоден із п’яти запрошених. Серед них:

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колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко,

ексочільник СБУ Василь Малюк,

директор НАБУ Семен Кривонос,

очільник САП Олександр Клименко,

детектив НАБУ Руслан Магомедрасулов.

Крім того, ТСК ухвалила рішення про примусовий привід Федорова на засідання, яке заплановане на 7 грудня. Таке рішення підтримали вісім із 14 членів комісії. Його виконання доручили Національній поліції. Загалом Федоров уже тричі не приходив на засідання ТСК.

За словами Гончаренка з посиланням на інформацію від СБУ, Малюк наразі перебуває в зоні бойових дій. У НАБУ, за його словами, не надали жодної відповіді щодо неявки представників бюро. Щодо керівника САП, то у відомстві повідомили, що Клименко має сьогодні важливу міжнародну зустріч.

«Я був одним із тих, хто був проти знищення НАБУ і САП, але це не інформаційна атака, але підзвітність має бути. Запрошую вас ще раз, можете самі обрати дату», — звернувся очільник ТСК.

Він також повідомив, що заслухати Малюка та Кривоноса на ТСК хотіли після свідчень генерал-майора Сергія Дуки на попередньому засіданні.

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«За словами Дуки, Малюк давав вказівки "не рухати" справи щодо працівників НАБУ. І саме він познайомив генерала з Андрієм Осиповим на прізвисько "Кримінал", якого сьогодні підозрюють у справі "Карфаген". Кравченко, який, до речі, ганебно втік з України, за словами Дуки, посилався на "політичні рішення" замість того, щоб виконувати вимоги закону», — йдеться у повідомленні Гончаренка.

Чому ТСК проголосувала за примусовий привід Федорова

Окремо Гончаренко пояснив у Мережі, чому комісія ухвалила рішення про примусовий привід Федорова через поліцію.

За його словами, 31 серпня ексміністр не прийшов на засідання комісії та не повідомив причини своєї відсутності.

4 вересня Фонд «Східна Європа», де Федоров на той момент працював і був заброньований, поінформував ТСК, що він перебуває у закордонному відрядженні. Нардеп стверджує, що Федорову також пояснили можливість приєднатися до засідання онлайн, однак він не скористався цією можливістю.

14 вересня Фонд підтвердив отримання запрошення. Водночас замість особистої участі в роботі комісії до ТСК надійшов лист від адвоката Федорова, який, за словами Гончаренка, був незрозумілим.

«Відрядження за наявності можливості долучитися онлайн і незгода з рішенням комісії не є поважними причинами неявки. Обов’язок з’явитися на запрошення ТСК прямо встановлює частина 1 статті 19 Закону "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України". Тому на підставі частини 4 цієї статті комісія звертається до Національної поліції щодо застосування приводу», — йдеться у дописі нардепа.

Дата публікації 13:32, 23.11.26 Кількість переглядів 2 На засідання ТСК не прийшли всі 5 запрошених: Федорова приведуть примусово

Нагадаємо, вперше на своє засідання ТСК викликала Федорова на 31 серпня о 13:00. Гончаренко тоді заявляв, що у парламентарів виникло багато запитань до ексміністра, тому його запросили для надання пояснень і свідчень щодо резонансної операції «Мідас», інформацію про яку НАБУ оприлюднило 11 листопада 2025 року. Йдеться про масштабне антикорупційне розслідування, в межах якого детективи викрили високорівневу злочинну організацію, яка контролювала закупівлі у сфері енергетики (зокрема в НАЕК «Енергоатом») та вимагала з підрядників 10-15% «відкатів» від вартості контрактів, зокрема на будівництві захисних споруд для енергооб’єктів.

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